Vybrať si v týchto voľbách je ľahké :-)

Vyberie si každý. Ak sú vám sympatickí mafiáni a zločinci a biele goliere je tu skvelá možnosť kontinuity. Nebudú diaľnice, nemocnice ale zato si zase budete môcť v telke pozrieť ich krásne vily.

Ak máte radi rasistov a bitkárov a s nostalgiou spomínate na milé časy nacistickej okupácie za druhej svetovej vojny, je tu pre vás silná politická strana, ktorá má na kandidátke skutočných drsných chlapov. Žiadny bifľoši a jednotkári z vysokej ale skutočne ostrieľaní a skutočne odsúdení chlapi, ktorí sa nezľaknú nejakých trápnych slovenských zákonov. Ak im dáte hlas a vyhrajú voľby budete môcť spolu s nimi zauškovať koho vám napadne. Najprv Židov, potom Cigánov, liberálov. Nebojte sa nikto sa už na vás krivo nepozrie. Veru už nebude haMba, že ste ich sympatizant. Nie sú to historici, ani nevedia robiť na počítači a ani nemajú hospodárske riešenia ale ako hovorí "vocca", veď to hravo vyrieši štát. Veď na čo tu ten štát je, no nie? Nebudú síce diaľnice, nemocnice ale zato si zase budete môcť v telke pozrieť MISS stredných škôl. Vocca bude mať právo prvej noci a vaša 16 ročná dcéra môže byť jeho vyvolená.

Ďalšia možnosť je nevoliť. Inak skvelá možnosť. Ušetríte čas a ... vlastne veď prečítajte od znovu, v tomto prípade bude platiť to čo som napísal na začiatku.

Aaaalebooooo ... alebo ste možno silne veriaci kresťan a chcete, aby ľudia trochu viac počúvali cirkev, tak voľte KDH, sú to skutočné konzervy. Verte mi počul som ich naživo. „Nebude Istanbulský dohovor, gender ideológia ani LGBTI genocída národa“.

Alebo chcete, aby páni z prvého odseku začali lietať po súdoch a boli z toho priame prenosy? OĽANO to už robí. Matovič, ak im aj v marci hneď nepoberie vily, aspoň sa budú báť. A samozrejme „Nebude Istanbulský dohovor, gender ideológia ani LGBTI genocída národa“.

Ak radi počúvate politické heslá a chcete, aby ten štát viac radil, čo v živote robiť a ako žiť, voľte SME RODINA. Boris je šikovný a úspešný podnikateľ a samozrejme „Nebude Istanbulský dohovor, gender ideológia ani LGBTI genocída národa“.

Ak chcete podnikať, mať voľnejšie ruky v práci a zrozumiteľný systém štátu je tu kockáč Sulík a jeho SAS a v najbližších rokoch „Nebude Istanbulský dohovor, gender ideológia ani LBGTI genocída národa.

Ak chcete vyváženého skúseného štátnika, bývalého prezidenta, niekoho kto míňa svoje a nie štátne peniaze, aby pomohol chorým na rakovinu máte tu ZA ĽUDÍ. Okrem seba tam má množstvo skúsených odborníkov a študentov, ktorí znovu vytiahli ľudí na námestia a pomohli priniesť nádej na zmenu a samozrejme sľúbil, že „Nebude Istanbulský dohovor, gender ideológia ani LGBTI genocída národa. Nedá sa povedať, žeby im to až tak vadilo, ale nie je to téma najbližších rokov. Majú veľmi dobrý program.

Ak chcete mladých lídrov, niekoho, kto je taký šikovný, že si v garáži postavil miliónovú firmu a ich ľudia sami od seba behajú po všetkých dedinách a trpezlivo vysvetľujú, máte tu PS SPOLU. Majú prepracovaný program, majú odborníkov. Bojujú proti fašizmu na námestiach. Bojujú v parlamente vlastnými telami. Oni budú skutočná zmena nielen v parlamente ale aj medzi ľuďmi. Samozrejme zatiaľ „Nebude Istanbulský dohovor, gender ideológia ani LGBTI genocída národa“ avšak len kým sa neskončí vláda mafie a kým z fašistov nebude len malá banda bláznov. Potom táto liberálna strana znovu podporí otvorenie týchto otázok, ktoré treba dôkladne premyslieť a predebatovať.

Podľa mňa ľudia majú právo myslieť konzervatívne ale aj liberálne. Ako sa bude viesť celá krajina však rozhodnú voľby. Ak bude viac konzervatívcov budeme smerovať konzervatívne ale ak bude viac liberálov budeme smerovať liberálnejšie. Preto si premyslite komu dáte hlas: ak nechcete Istanbulský dohovor, gender ideológiu ani LGBTI genocídu národa musíte dať hlas KDH. Hlas Kotlebovi je stratený hlas. S nimi nikto nebude vládnuť a nikto ich nebude rešpektovať. Ak sa však týchto bludov nebojíte a záleží vám na slobode a rovnoprávnosti ľudí voľte liberálov. Ja budem voliť liberálov. A áno všimli ste si správne komu som venoval najväčší priestor. Asi si s tých dvoch strán vyberiem na poslednú chvíľu.

P.S. prepána jána zabudol som na imigrantov – samozrejme nebudú, žiadny imigranti.